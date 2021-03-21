中国18个新职业出炉 “碳排放管理员”引关注

中国人社部等三部门周四（18日）发布了新一批18个新职业，其中包括“碳排放管理员”。

据中通社报道，“碳中和”最近在中国非常受欢迎，按照政府设定的目标，中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。因此，“碳排放管理员”新职业应运而生。

报道指出，作为一项技术性、综合性较强的工作，碳排放管理需要掌握相关碳排放技术，熟悉有关政策和标准，才能做好碳排放规划、核算、核查和评估等任务。

人社部网站公布的信息显示，碳排放管理员包含但不限于民航碳排放管理员、碳排放监测员、碳排放核算员、碳排放核查员、碳排放交易员、碳排放咨询员等工种。

此外，除了碳排放管理员，其余的17个新职业分别是：集成电路工程技术人员、企业合规师、公司金融顾问、易货师、二手车经纪人、汽车救援员、调饮师、食品安全管理师、服务机器人应用技术员、电子数据取证分析师、职业培训师、密码技术应用员、建筑幕墙设计师、管廊运维员、酒体设计师、智能硬件装调员、工业视觉系统运维员。

在这些新职业中，调饮师是对制作新式茶饮的店员的正式职业名称。一份报告数据显示，2020年新式茶饮消费者规模正式突破3.4亿人。新式茶饮市场规模2021年预计突破1100亿元人民币（约220亿新元）。

报道认为，调饮师作为新兴职业，不仅有利于促进灵活就业，还可带动茶叶、奶类及果蔬等产业的发展。