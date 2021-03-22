科兴：没监测到接种疫苗后出现异常情况

北京科兴公司品牌与公共关系总监刘沛诚指出，从中国以及境外大规模使用反馈的情况看，老年人群体中接种疫苗不良反应发生率比较低，“目前为止，没有监测到与疫苗相关的异常情况。”

据第一财经报道，刘沛诚昨天在中国国务院联防联控机制召开的发布会上说，科兴中维冠病灭活疫苗克尔来福自去年12月以来，已经陆续在中国、智利、巴西、土耳其等近30个国家获批使用。

刘沛诚表示，在一些国家，很多都将60岁以上老人列为优先接种的人群，有些国家还从最高年龄的人群开始接种，比如智利，他们在2月3日启动了大规模的接种工作。

“从（中国）国内一二期临床老年人组接种的情况，以及境外大规模使用反馈的情况看，老年人群体中接种疫苗不良反应发生率比较低，和成人组的情况比较类似。目前为止，没有监测到与疫苗相关的异常情况。”

中国国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华在发布会上也介绍，关于60岁以上人群接种，中国部分地区在充分评估健康状况的情况下和被感染风险的前提下，已经开始为60岁以上身体条件比较好的老人开展接种疫苗。

同时，疫苗研发单位也在加快推进研发，在临床试验取得足够安全性、有效性数据以后，将大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种。这一消息意味着，中国2.54亿60岁以上的老龄人口有望纳入疫苗接种群体。

报道指出，在启动冠病疫苗接种伊始，中国将接种年龄人群定位在18至59岁，这是因为临床试验取得的安全性、有效性数据尚不足够支持在60岁以上人群接种。

但国家卫健委公布的数据显示，这一群体又是受冠病病毒损害最严重的的人群。冠病死亡病例中， 80%以上都是60岁以上的老年人，75%以上是有一种或以上的基础疾病，大多与心脑血管疾病、糖尿病，还有肿瘤等基础疾病有关。

“目前不管是哪个国家的疫苗，各个类型的疫苗都有这样的现象，对重症的预防效果是比较好的；对于感染，包括对轻症的预防效果，可能没有像预防重症那么好。”中国疾控中心副主任冯子健表示。

第一财经指出，根据中国已附条件上市冠病疫苗公布的数据，科兴中维冠病病毒疫苗对冠病重症和住院的保护效力为100%，对需要医疗救治的轻症保护效力为77.96%，总体保护效力达50.38%。重组冠病病毒疫苗对冠病重症病例保护效力达到100%，总体保护效力为74.8%。

这一数据也说明，将60岁以上人群纳入接种疫苗范围，有利于他们获得免受新冠病毒侵害的机会。据国家卫健委介绍，截至3月20日，中国累计报告接种7495.6万剂次。