腾讯去年投163家初创 总额超120亿美元

中国互联网巨头腾讯控股2020年对初创企业的投资超过了阿里巴巴集团控股，腾讯一共对163家涉及多个行业的初创企业进行了投资，投资总额超过了120亿美元（161.23亿新元）。

据新浪科技报道，目前，腾讯成为了中国非金融企业中对初创企业投入最高的企业。其增长战略积极且经过了精心设计，该公司的驱动力是通过建立由资本关系连接在一起的伙伴关系。

今年2月，中国短视频应用快手登陆香港股市，当时海内外投资人都一致认为，在这个过程中，腾讯才是最大的赢家。

自2017年以来，腾讯曾多次买入快手股权，腾讯对该公司的总投资额超过了28亿美元，这些投资为该公司带来了丰厚的回报，在快手完成首次公开募股（IPO）之后，腾讯的纸面利润超过了184亿美元。

上市之后，快手的市值飙升到了1540亿美元以上，并且为腾讯带来了巨大的回报。

除了自己的短视频应用之外，快手还通过腾讯的微信提供视频服务，微信是腾讯所开发的多用途消息、社交媒体和移动支付应用，它拥有12亿用户。腾讯还提供线上金融服务，其服务对象包括消费者和小型企业。

通过双方之间的合作，腾讯和快手都扩大了自己的客户数量和服务范围。

研究机构的数据显示，腾讯自2000年代末开始认真对初创企业进行投资，截至2020年2月底，腾讯已经获得了大约880家公司的股权。2020年，腾讯向163家企业注入了资本，同比提升40%，在排除了未披露金额的投资后，该公司去年的总投资额超过了120亿美元。

腾讯的投资主要向娱乐和游戏行业倾斜，在这两个行业中，腾讯分别持有183家和142家公司的股权。

这家互联网巨头的利润最大部分来自游戏业务，他们与游戏、音乐和视频服务提供商的资本和业务联系所产生的协同效应，让该公司获得了丰厚的收益。除了中国本土企业之外，腾讯还投资了一些海外公司，包括总部位于大阪的游戏开发商PlatinumGames。

与中国竞争对手阿里巴巴经常试图收购控股权不同，腾讯更愿意保持小股东身份，从而避免直接插手所投资公司的管理。腾讯之所以能够凭借相对较小的公司股权来获得回报，是因为其即时消息和支付应用微信有着巨大的用户数量。

腾讯所投资过的已经完成上市的企业包括互动电商平台拼多多、视频配送服务美团，以及总部位于新加坡的Sea，后者运营线上游戏、电子商务和数字金融服务。

腾讯的投资组合中还包括多家独角兽企业，也就是估值超过10亿美元的私营企业，例如全球领先的医疗健康技术平台微医。

腾讯的财务报表显示，截至2020年9月底，该公司在不包括其子公司在内的上市初创企业中的股权价值增长至8907亿元人民币（1838.59亿新元），五年内实现了12倍的增长。