康明凯案闭门审理 26国外交官法院外表达关切

中国法庭据报今天（22日）闭门审理加拿大人康明凯的案件。在这之前，康明凯的妻子呼吁加拿大、美国和中国制定外交解决方案，以便让康明凯和另一名在中国被关押的加拿大人斯帕弗重获自由。

综合加拿大广播公司和路透社报道，康明凯的妻子纳吉布拉（Vina Nadjibulla）赞扬加拿大总理特鲁多和美国国务卿布林肯在公开场合表达对这两名加拿大人的支持，但也希望他们将言语化成实际行动，尽快让他们重获自由。

纳吉布拉也认为，康明凯和斯帕弗（Michael Spavor）是“无辜加拿大人，但被卷入更大的地缘政治纠纷”。她说：“拘留他们的做法极为不公正，我们的重点必须放在确保他们重获自由。”

来自美国、英国、德国、澳大利亚、荷兰和捷克等26个国家的28名外交官在北京第二中级人民法院外声援康明凯，中国警方也在法院外加强戒备。

加拿大驻中国大使馆临时代办倪杰民（Jim Nickel）在北京法院外告诉记者，法院已经开始审理康明凯的案件，而他以国家安全为由，不获准进入法院旁听。

美国驻中国大使馆代理公使柯有为（William Klein）也在北京法院外告诉记者，美国美国对中国执法单位开始审理两人的案件深感震惊（deeply alarmed）。

中国丹东法院上周五（19日）闭门审理斯帕弗的案件。辽宁省丹东市中级人民法院当时公布，因案件涉及国家秘密，该院依法对斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密案不公开开庭进行了审理，并将依法择期宣判。加拿大驻华外交人员对于无法旁听表示失望。