俄外长今访华 提议中俄增强自主科技创新应对制裁

俄罗斯外长拉夫罗夫认为，俄罗斯和中国之间的协作模式不针对任何第三国，并呼吁中俄强化在联合国框架下就“立即结束单边强制措施”开展的合作，以应对美国等西方国家对他国实施的制裁措施。他也提醒西方国家，搞制裁毫无益处，对俄罗斯和中国施加制裁也是不明智的。

据中国央视新闻报道，今天（22日）开启访华行程的拉夫罗夫，在临行前接受中国中央广播电视总台的访问时认为，当前的俄中关系处于“历史最好水平”，并说中俄协作的模式不受意识形态限制，极具自身价值，也不受国际形势变化等因素影响。

拉夫罗夫批评以美国为首的西方国家仍在国际事务中奉行霸权政策，试图阻挠世界多极化和民主化趋势，而中俄的首要任务是继续加强两国在国际舞台中的高水平协作，共同推动世界多极化发展和区域一体化协作，确保国际和地区格局公平、民主和稳定。他也认为，美国等西方国家已经抛弃了传统的外交礼节和处事方式。

为了应对制裁，拉夫罗夫提议中俄借势增强自主科技创新，不断提高国家实力，并通过强化科技产业自主性，推进本币结算和可替代美元的其他国际货币结算，逐步摆脱西方控制的国际支付体系等方式，降低制裁带来的风险。

拉夫罗夫将在中国展开两天访问，并将在访华期间与中国外长王毅举行会谈。