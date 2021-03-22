分析：中国小型科企因监管打击巨头而获益

有分析文章指出，中国反垄断机构对国内的互联网巨头加强监管，创造了大量新机遇。中国的小型科技企业和投资者都在急于抓住这一良机。

路透社的分析文章举例说，在美国纳斯达克上市的360数科就属于这类公司。自从中国监管机构针对蚂蚁集团以及其他大型企业推出新规以来，360数科新业务见增，股价也在涨。

360数科的首席财务官徐祚立说：“我们看到的从去年大概12月份左右，的的确确看到一些用户，他由于自己在巨头那边的授信受到了限制，然后转而用我们的产品和我们的服务。”他说：“如果从这个角度来看的话，实际上反垄断也好或者是去杠杆这件事情实际上对我们是有利的，因为等于把市场中的一些巨头没有办法，或不被允许再服务的客户转移到了像我们这样的平台上，所以这个是肯定是一个机遇，对我们来说是要来抓住的。”

中国政府去年11月紧急叫停蚂蚁集团的IPO，标志着自由放任时代的结束。在金融科技领域，去年11月公布的规则草案要求蚂蚁等在线支付平台为联合贷款提供大量资金。上个月出台的最新监管规定也意味着，网络贷款机构与单个银行联合提供的贷款额度存在上限。

寄望更公平的竞争环境，推动360数科的股价今年迄今几乎增长了两倍，公司估值接近50亿美元。竞争对手乐信集团的股价同期翻了一倍还多，估值约为24亿美元。这两家公司利用信用风险筛选技术和大数据向商业银行推荐客户，并不拿自己的资金放贷。

摩根士丹利分析师Richard Xu说：“此前，市场担心的是它们能否生存下去...现在，不确定性在于它们能成长到何种程度。”他已经上调了360数科和乐信的目标股价。

就整体科技业而言，中国监管当局已透露正在针对网上交易制定新规，也宣布对阿里巴巴实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。光是过去一周，直播电商及“深度伪造”技术都被当局盯上，而包括百度、腾讯、及滴滴出行等12家企业则因10宗违反反垄断规定的交易而受罚。

上海道客网络科技公司创始人陈齐彦表示，他预期这波反垄断整顿将为他带来更多客户。道客的主要业务是为企业提供云计算服务。他说：“之前，大企业热衷于标榜与阿里云或腾讯云的战略合作关系，现在态度有了明显转变。”

这波整顿已促使美国GW&K的基金经理马西（Tom Masi）减持阿里巴巴，在他操盘基金中的比重由9.9%降至3.3%。这让他可以加倍押注规模较小的支付业者移卡和线上医疗服务供应商美年健康。马西说：“我们意识到...这次(监管打击)为其他公司打开了窗口，让他们可以拥有非常不错的整体成长。”

移卡股价今年已经翻涨超过一倍，美年健康则是大涨了三成。