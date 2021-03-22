瑞士首发对中战略文件 中国使馆批贴恶意标签

瑞士联邦委员会在3月19日首次通过针对中国的公开战略，虽然没有宣布具体的政策变化，但是更加公开地表达了对中国人权记录的不满。对此中国驻瑞士使馆发言人表示，瑞士的说法背离基本事实，不利于中瑞关系发展，中方对此表示坚决反对。

据中新社报道，中国驻瑞士大使馆发言人21日对瑞士发布《中国战略》文件作出表态。发言人表示，瑞士联邦政府发布《中国战略》文件，肯定了中国经济发展取得的巨大成就，对中瑞两国70年合作关系做了积极评价，将中国视为外交重点国家之一，这符合两国人民的共同期待和利益。

但是发言人指出，遗憾的是，瑞方在文件中对中国政治制度、少数民族政策和人权发展状况等进行无端指责和攻击，给中国贴上一些恶意的标签，向外界释放出错误信号。这些说法背离基本事实，不利于中瑞关系健康发展。中方对此表示坚决反对。

发言人强调，中国始终重视和保护人权，特别是少数民族的权益。中国人民享有充分的民主与自由。

发言人指出，世界上没有两片相同的树叶，也没有完全相同的政治制度模式，不同文明多元共生才是常态。一双鞋子是否合脚，是穿鞋的人说了算。一个国家体制是否合适，是这个国家的人民说了算。“我们希望瑞士摒弃意识形态偏见，尊重中国人民对适合本国国情发展道路和社会制度的选择。”

发言人强调，中国重视发展与瑞士关系。“我们希望瑞方珍惜中瑞关系的良好发展局面，多做有利于增进两国人民友谊和互利合作的事，与中方相向而行，共同推动双边关系向前发展。”

据路透社报道，瑞士此前指责中国“威权倾向越来越强”，压制异见人士和少数族裔。不过在对华新战略中，瑞士几乎没有宣布具体的政策变化，还强调了双边关系的重要性。但和过去相比，瑞士此次更加公开地表达了对中国人权记录的不满。

瑞士政府表示，瑞士将致力于让2014年与中国达成的自由贸易协议更加“现代化”，并审查中国与欧盟去年达成的一项投资协定。