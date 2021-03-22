中国在线教育低价营销 加剧行业亏损扩大

中国在线教育价格营销战打的非常激烈。大规模的烧钱推广，在在线教育行业已经不是个例，巨额亏损并没有令各大玩家止戈，反而战火越发激烈，加剧亏损，目前2020年财报的在线教育头部企业中，仅有51talk实现盈利。

据长江商报报道，记者以消费者身份咨询跟谁学客服获悉，只要18元（人民币，下同，3.71新币），就可以享受24节小学生课程，平均一节课不到一元钱。在线教育低价获客竞争战况可见一斑。如此低价拉客，目的是为了抢占用户，扩大市场份额。

“每收一分钱，就要先花掉两块钱”，低价竞争下，平台需要大量真金白银补贴，导致在线教育行业亏损连连。据跟谁学未经审计财务报告，2020财年其净亏损达13.929亿元，而上年为盈利2.266亿元。其销售费用增加47.75亿元至58.162亿元，占其净收入的比例增至81.6%。

网经社-电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾说：“低价活动是平台拉新获客的常规手段之一，教育行业的亏损是由于各平台都处于获客阶段。但是公司若倚仗自身的资金实力，使低价成为一种常态化手段，明显不利于市场竞争。”

纵观已公布2020年财报的在线教育公司，头部企业中仅有51talk实现盈利，全年净利润1.48亿元。其他公司，在号称行业大爆发的元年，却并没有赚到钱。

从资本扶持力度来看，融资在向头部企业看齐，行业洗牌在即。这样的信号让各在线教育机构更加疯狂，烧钱夺用户越战越勇。

在行业从业者眼里，这是一场马太效应的竞争，谁站的位置更高，谁就能拿到更多的资源，并将所拥有的优势延续下去，因此各大玩家正忙着跑马圈地。尤其在2020年宅家经济刺激下，在线教育站上高岗，受到青睐的在线教育企业们当务之急是迅速冲规模，而非关注盈利。

这样的故事，在互联网行业曾经上演过。当年的网约车大战在资本陪跑多年后最终成就了“滴滴”，团购大战在疯狂补贴后笑到最后的还是“美团”。教育机构在十年前线下大规模爆发时，也曾引发大量资本涌入，他们都想通过烧钱成为下一个新东方。然而，大浪淘沙之后，真正活下来的只有学而思、新东方、瑞思英语等少数几家企业。

在此背景下，在线教育乱象频发，教学质量屡遭质疑。比如，跟谁学旗下的高途课堂陷入“名师”教师资格证造假风波。此外，有网友称，在2019年年报中，高途课堂称有232名持证的教师，但公布同期教师数仅为128名，教学质量堪忧。高途课堂官方对此回应称，目前授课老师的教师资格证信息均已在网站显著位置公示。