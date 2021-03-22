林郑接种第二剂科兴疫苗 称接种效益远比风险高

香港行政长官林郑月娥今天（22日）与多名司局长在政府总部接种第二剂科兴冠病疫苗。

据香港电台报道，上个月底已接种首剂疫苗的林郑月娥，在接种第二剂后举起V字手势。政务司司长张建宗及律政司司长郑若骅也接种疫苗，张建宗之后竖起姆指。行政会议非官守议员及立法会议员，也会分批接种第二剂疫苗。

据路透社报道，林郑月娥提醒已接种首剂疫苗的市民要按时接种第二剂才能达至保护作用，否则将前功尽废；并呼吁市民不要因担心近期有个别人士在接种后出现异常情况而不去接种疫苗，因接种的效益远比风险为高。

她表示，接种完成后没什么感觉，针口也不觉痛，但因专家提醒接种第二针的反应可能比第一针大，她会特别留意自己身体状况，下午不会安排活动或会议，会留在办公室工作。

林郑月娥还说：“疫情已反覆超过一年，我明白各行各业及市民都希望能及早控制疫情，特区政府无论在外防输入或内防扩散方面都已采取很严厉措施，但似乎都要靠疫苗接种才能令我们更有效率及更有信心可走出疫情，从而令市民回复正常的生活。”

她并指，香港接种的两款疫苗：科兴及复必泰都证明是安全有效，希望市民不要因近期一些在接种疫苗后出现的个别严重异常情况而不去接种。

对于外界有关推行疫苗护照的讨论，林郑月娥认为，推行疫苗护照现时仍较早阶段，因无论是香港或内地，疫苗接种率仍不算高，但希望在内地、香港及澳门的接种率提高，起到防疫的屏障，对人员往来会有正面的影响。

香港自2月26日展开疫苗接种计划，截至周日晚止共有约35.44万市民接种了第一剂，占可接种人口比例约5.3%；其中约23.37万人接种科兴疫苗，约12.07万人接种复必泰疫苗。