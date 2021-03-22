分析：为防“灰犀牛”风险 或需预留更多中美利差空间

美债收益率今年以来的快速上行，引发了国际资本或流出新兴市场的担忧。随着未来1至2年间美联储货币政策正常化的概率攀升，这恐将成为导致全球金融市场动荡最大的“灰犀牛”。中国债市虽短期内不足为惧，但监管层或须提前在政策层面预留空间。

据彭博社报道，上周美国10年期国债收益率逾一年来首次升破1.7%，周一在亚洲时段稍有回落，但较去年末仍大幅走升约80个基点。中美利差受此影响同步收窄：目前中美10年期国债利差仅155个基点，较去年11月的历史高点缩窄近100个基点。

招商证券分析师尹睿哲最新发布的报告指出，全球资产价格处于历史最高位，一旦美联储收紧货币政策，将导致资产估值下跌和金融市场动荡，而“当前中国已经提前实施货币正常化，为了防范‘灰犀牛’风险，或需要预留更多的中美利差空间，以便在未来拥有更多的货币政策空间”。

报告表示，绝大多数情况下，中国债市无法在美债利率上行过程中“独善其身”。历史上典型的“特例”仅发生过两次：

第一次是2005到2006年为了“防升值”，中国央行收紧货币落后于美联储，这是在人民币汇率“单边升值”背景下，中国央行有必要将人民币利率压制在显著低于美元利率的水平上，以放缓套汇热钱的流入，减少人民币升值压力。

第二次是2018年为了“防风险”，中国央行放松货币提前于美联储，这是在贸易摩擦升级和金融市场波动两大风险“一触即发”之际做出的决策，最终导致2018年内中美利差从130个基点压缩至30个基点，人民币中间价从6.3贬值至7.0。

尹睿哲等在报告中称，“也就是说，只有足够厚的利差空间，才能为国内相对独立的货币政策提供可能性”。



