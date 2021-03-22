世界首个日军慰安所旧址“大一沙龙”翻修

上海市虹口区最近对包括国际学界公认的世界上第一个日军慰安所“大一沙龙”一带启动翻新改造工程，引发外界担忧。

据韩联社报道，虹口区已于本月12日选定房屋征收评估机构，在对160多户被征收居住房屋进行鉴定评估后，将立即开展补偿安置工作，预计年内将正式进行翻新改造。

据韩联社走访观察，住在“大一沙龙”一带的部分居民已开始在准备搬家。一位66岁的陆老伯透露，补偿工作到5月将全部结束，所以要搬出去。但当地居民也不知道政府会如何翻新改造。一位居民表示，政府可能会拆除老旧房屋，改建商用房。

专家们认为，“大一沙龙”旧址保留了日军慰安所的“原貌”，具有重大历史意义，有必要管理保护。

报道引述上海师范大学历史系教授苏智良表示，日军的性奴隶制度正起源于此，遗址保护工作意义重大。

韩国圆光大学教授金周熔也指出，人证物证是反驳像美国哈佛大学教授约翰·马克·拉姆齐尔等人妄图否认日本军队强征慰安妇事实的重要证据。空间一旦消失，纪录的力量自然而然也会减弱。

1932年1月，日本海军陆战队司令部在虹口选择了“大一沙龙”（宝山路）、“小松亭”（虬江路大富里5号）、“永乐馆”（狄思威路，今溧阳路）、“三好馆”（吴淞路松柏里）等四家日本人开设的风俗店作为海军的指定慰安所。

“大一沙龙”是国际学界公认的世界上第一个，也是留存时间最长的日军“慰安所”。

