中国3月LPR如期连11月持平 新兴经济体加息潮涌

中国3月LPR继续跟随MLF利率按兵不动，一如市场此前预期。分析人士表示，结合周末中国央行行长易纲讲话，表明央行对当前金融环境与实体经济整体状态较为合意，短期仍旧强调政策维持平稳的预期；尽管海外新兴市场国家加息潮涌，但中国央行仍旧淡定“以我为主”。

路透社引述兴业证券固定收益分析师罗雨浓指出，“LPR未作调整符合预期吧”。他表示，易纲昨天发言称当前M2增速与GDP基本匹配，表明当前DR007（七天质押式回购利率）和10年国债收益率可能也处于央行的合意区间。

央行稍早公布的3月LPR（贷款市场报价利率）报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，一如预期连续第11个月持稳，并与中期借贷便利（MLF）利率稳健走势步调一致。

“可以说当前的金融环境与实体经济的状态是匹配的，所以央行按兵不动在情理之中”，他称，海外央行加息并不影响央行决策，因为当前货币政策主要着眼于国内，更何况人民币资产的吸引力仍较强。

易纲周末在高层论坛圆桌会的讲话指出，中国的货币政策处于正常区间，在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间；“货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡”。

上周土耳其、巴西、俄罗斯等新兴市场国家央行先后采取加息举措，幅度200bp、75bp和25bp（基点）。此外，市场对印度、马来西亚等国家亦存在较强的加息预期。

路透社上周五对30位金融机构人士的调查显示，几乎接近全数的受访人士认为3月LPR（贷款市场报价利率）仍不会调整，此前LPR已连续10个月持稳，加之上周央行进行的中期借贷便利（MLF）操作利率亦未变，料持稳几无悬念。

上周一央行如期开展1000亿元人民币（约200亿新元）中期借贷便利（MLF）操作，完全对冲本月MLF到期量。分析人士称，后续资金面虽面临税期高峰、债券缴款及季末监管考核等多重扰动，不过本月财政投放较集中，且月内普惠金融定向降准动态考核有望落地，从而部分缓解银行中长期流动性压力，故央行公开市场依然克制性操作，仍传递出稳健中性的政策基调。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。2020年，一年和五年期LPR各下调两次，其中一年期累计下调30个bp，五年期累计下调15bp。

