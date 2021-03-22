台陆委会主委：吁对岸停止军事威胁

台湾陆委会主委邱太三3月2日在台湾立法院表示，面对两岸关系，政府将秉持台湾总统蔡英文所提“不冒进”的务实态度与立场。在符合对等尊严的原则下，台湾方面愿意共同促成有意义的对话，也期待在疫情有效控制时，两岸逐步恢复正常有序交流，增加理解、减少误解。

据联合新闻网报道，邱太三表示，过去一年，中国大陆不断加大对台打压威吓，军事侵扰行动严重破坏台海现状及两岸长期相互克制的和平默契，意图以制造台湾恐惧的心理压力，强迫台湾妥协在无立足空间的政治框架。台湾方则认为，“与其派飞机，不如创造商机”，但大陆的负面举措，不但阻碍两岸良性互动，也挑战台湾坚持的民主制度与核心价值。

邱太三在口头报告时指出，中国大陆今年“对台工作会议”及两会中，均重申其“一个中国原则”及“反独促统”的对台主张，认为“时、势”主导权在陆方，强调增强底线思维与斗争精神，施压台湾方接受其所设定矮化台湾的政治框架。对岸一方面称促进两岸交流融合，另方面却持续批判打压及坚持不放弃对台动武，这是造成台海及区域情势紧张对立的主因。

他说，面对两岸情势变化，台湾政府致力维护台海和平稳定现状，坚定捍卫国家主权及民主。陆委会民调显示，台湾主流民意长期主张维持现状，支持政府两岸政策，并且反对北京强制性的主张与作为。

邱太三表示，台湾坚持主体性与和平处理问题，不冒进、更坚守原则，同时有决心维持台海现状。呼吁对岸秉持相互尊重、善意理解的态度，放弃强加于台湾的政治框架、停止对台军事威胁与外交打压，透过务实、建设性的交流对话，处理分歧，避免负面解读及误判，才能促成两岸和平共处，真正维护民众的福祉与权益。