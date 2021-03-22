铁矿石价格下跌 中国限制污染打击需求前景

继上周下跌之后，新加坡铁矿石期货今日继续走低，原因是据报道中国计划扩大减产以控制污染，从而引发了对于该全球最大钢铁市场需求前景的担忧。

据彭博社报道，在中国着眼于对其主要钢铁生产中心实施更多产量限制后，这些铁矿石合约周一一度下跌5.3%，触及近七周低点。官员们已经承诺控制去年创下纪录的产量。表明需求可能会动摇的迹象还有，港口铁矿石库存已扩大至2019年5月以来的最高水平。

我的钢铁网上周五援引地方政府计划草案报道称，唐山市将限制一些钢厂的钢材产量直至2021年年底。中国致力于清理其庞大钢铁行业的背景环境是，其寻求到2060年实现净零碳排放。

中金香港证券在报告中说：“我们相信唐山的动作意味着中国在2021年将进一步收紧钢铁行业环保监管，整体钢材供应从长期来看无法扩大。”该机构补充说，随着减产措施实施，中国的钢铁供应扩张周期正在以比预期更快的速度结束。

中金称，铁矿石供应和需求之差会“显著缩小”，因为中国钢铁产量可能降低，而淡水河谷的产量可能提高。

截至新加坡时间10:25，当地交投最活跃的铁矿石合约跌4.8%，至146.85美元（197.18新元），上周五跌3.7%。大连期货合约跌4.2%，上周五下跌了4.3%。上海热轧卷板期货飙升至2014年开始交易以来的新高，螺纹钢升至近十年高位。