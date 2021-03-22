中国监管部门明确主要应用收集个资范围

中国四个部门下发规定，要求互联网应用程序（APP）运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息，而拒绝用户使用APP基本功能服务，且明确了39种常见类型APP的必要个人信息范围。

据中新网报道，中国工业和信息化部官方微信3月22日发布消息，中国国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局联合印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定，明确了39种常见类型APP的必要个人信息范围，将自今年5月1日起施行。

规定指出，App也包括基于应用软件开放平台接口开发的、用户无需安装即可使用的小程序。必要个人信息，是指保障App基本功能服务正常运行所必需的个人信息，缺少该信息App即无法实现基本功能服务。具体是指消费侧用户个人信息，不包括服务供给侧用户个人信息。

监管部门明确了常见类型APP的必要个人信息范围。比如地图导航类APP，其基本功能服务为“定位和导航”，必要个人信息为：位置信息、出发地、到达地。网络约车类，其基本功能服务为“网络预约出租汽车服务、巡游出租汽车电召服务”，必要个人信息包括：注册用户电话号码；乘车人出发地、到达地、位置信息、行踪轨迹；支付时间、支付金额、支付渠道等支付信息(网络预约出租汽车服务)。

规定强调，App不得因为用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。任何组织和个人发现违反规定的，可以进行举报，规定自5月1日起施行。