斯里兰卡驻华大使：未与中国重新谈判汉班托塔港口租赁协议

斯里兰卡驻中国大使科霍纳（Palitha Kohona）表示，斯里兰卡没有与中国重新谈判有关汉班托塔港的99年租赁协议。

斯里兰卡之前为偿还债务，于2017年将汉班托塔港租借给中国，租期99年。此事一度引发“一带一路”是“债务陷阱外交”的声音。

斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）早前据报正在考虑与中国重谈协议。对此，科霍纳接受《南华早报》采访时指出，如果真的有谈判，“这将是非常秘密的，没有人会跟你说。他们会互相窃窃私语，所以没人能听到......不，我认为那绝对是垃圾（I think it’s absolutely rubbish）。”

《今日锡兰》（Ceylon Today）上个月引述斯里兰卡外长古纳瓦德纳说，根据最初的协议，汉班托塔港99年租约到期后可再续租99年。他并将此形容为前任政府的“错误”（mistake）。

不过，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，有关报道与事实不符。他强调，汉班托塔港是中斯共建“一带一路”的标志性项目，汉港特许经营协议是中斯双方本着平等自愿，经过友好协商达成的互利共赢协议。

汪文斌也说：“在中斯双方共同努力下，汉港项目克服疫情不利影响，保持良好发展势头，业务规模不断扩大。”汉班托塔港位于斯里兰卡南部，是亚洲和欧洲主要运输线上的一个重要的综合性人工深港海港。

此外，面对斯里兰卡深陷中国“债务陷阱”的指控，科霍纳指出，斯里兰卡欠中国的债务其实不到该国全部债务的10％，“我们剩下的债务是欠多边机构，华尔街和其他人的。”

据报道，中国去年3月批准了5亿美元的贷款给斯里兰卡作为对抗疫情冲击的资金后，后者同年10月再寻求向中国贷款7亿美元，引起当地反对党批评。

科霍纳也表示，“我们已仔细判断我们所需要的（金钱）。但当我们问其他人时，他们还没有准备好给予。因此我们去了中国。”他并指出，在中国的财政帮助下，斯里兰卡“度过了这个困难时期”。

据斯里兰卡《每日金融时报》报道，斯里兰卡统计局数据显示，斯里兰卡2020年国内生产总值（GDP）9.53万亿卢比（以不变价格计算），同比下降3.6%。其中，农业、工业和服务业均出现史上首次负增长，同比分别下降2.4%、6.9%和1.5%。