大陆去年与台贸易额增长14.3%

中国大陆商务部台港澳司公布的最新统计，2020年1至12月，大陆与台湾贸易额为2608.1亿美元，同比增长14.3%。其中，大陆对台贸易逆差1405.2亿美元（1886.19亿新元）。

据中新社报道，统计显示，2020年大陆对台出口601.4亿美元，同比增长9.1%；自台进口2006.6亿美元，同比增长16%。台湾是大陆第八大贸易伙伴和第三大进口来源地，大陆是台湾最大的贸易伙伴和贸易顺差来源地。

在吸收台资方面，2020年大陆共批准台商投资项目5105个，同比下降2.8%；实际使用台资金额10亿美元，同比下降37.3%。若加上台商经第三地的转投资，2020年大陆实际使用台商投资项目5198个，同比下降4.6%；实际使用台资金额26.1亿美元，同比下降33.4%。

截至2020年12月，大陆累计批准台资项目117186个，实际使用台资704亿美元。按实际使用外资统计，台资占大陆累计实际吸收境外投资总额的3.1%。

赴台投资方面，2020年共有52家大陆企业赴台直接投资，新增投资额6178.7万美元。自台湾2009年6月30日开放陆资入岛起计算，截至2020年12月，经商务部批准，大陆共有554家非金融企业赴台设立了公司或代表机构，备案金额28亿美元，领域涵盖批发零售、通讯、餐饮、塑胶制品、旅游等多个行业。