英特尔回应“杨笠代言”争议：引起争议在预期外

中国脱口秀演员杨笠代言英特尔笔记本被不少男网友抵制。英特尔对将杨笠代言信息下架一事回应说，杨笠相关推广内容引发了广泛争议，这种情况并非预期。

据澎湃新闻报道，针对杨笠宣传物料被撤下的相关问题，英特尔公司3月22日回应查询称, 英特尔注意到与杨笠相关推广内容引发了广泛争议，这种情况并非公司的预期。

特尔公司在回应中提及：“多元、包容是英特尔文化的重要部分。我们充分认识并珍视我们所处的多元化世界，并致力于与各界伙伴一起创造一个包容的工作场所和社会环境。”

英特尔消费类产品官方账号“英特尔芯品汇”3月18日发布微博内容宣传英特尔笔记本电脑。配图中，杨笠运用自己在节目中的梗，称“英特尔的眼光太高了，比我挑对象的眼光都高。”

该微博发布后引发网友争议。有网友认为英特尔此举侮辱男性，有制造矛盾之嫌。还有网友认为，杨笠的脱口秀都是以侮辱男性来制造笑点和噱头，并表示今后将拒绝再用英特尔的产品。另有网友称，保住杨笠的广告就是保住女性言论空间，呼吁大家给英特尔总部写邮件。

随后，英特尔将杨笠代言信息下架。不少感到不满的网友仍在英特尔中国官微留言抗议。

记者注意到，也有微博用户实名发起活动支持杨笠。歌手夏之禹22日在微博发起“我是男人，我挺杨笠”接力活动。目前，该话题获得40.5万阅读量。