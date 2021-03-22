前两月北京对美进出口同比大增115.4%

中国北京海关22日发布统计数据显示，今年前两个月，北京对欧盟、美国进出口出现大幅增长的态势，其中，对美国进出口512.1亿元（人民币，下同，105.62新币），同比增长115.4%。
据中新社报道，2021年前两个月，北京进出口4256.7亿元，同比增长0.7%。其中，进口3457.1亿元，下降0.1%；出口799.6亿元，增长4.2%。
北京对欧盟、美国进出口大幅增长。今年前两个月，北京前五大贸易伙伴分别为欧盟（不含英国）、美国、东盟、澳大利亚、沙特阿拉伯。其中，北京对欧盟进出口569.2亿元，增长24.9%；对美国进出口512.1亿元，增长115.4%。同期，北京对中东欧16国进出口68.9亿元，增长33.4%，其中进口22.1亿元，大幅增长82.5%。
其中，进口汽车、天然气、铁矿砂增长显著。今年1至2月，北京主要进口商品中，汽车进口348.3亿元，增长37.1%；铁矿砂及其精矿进口268.1亿元，增长47.6%；天然气进口275.6亿元，增长3.2%；原油进口1232.1亿元，下降23.1%。
另外，出口手机、医药材及药品、集成电路、汽车零配件增长明显。今年前两个月，北京主要出口商品中，成品油出口183.9亿元，下降45.8%；手机出口127.2亿元，增长82.4%；医药材及药品出口65.2亿元，增长12倍；集成电路出口25.7亿元，增长10%；汽车零配件出口23.1亿元，增长59.2%。