韩正：中国开放的大门只会越开越大

中国国务院副总理韩正出席中国发展高层论坛时表示，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

据新华社报道，韩正21日晚出席开幕式并致辞说，中国要建设的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，必须坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

他指出，中国应对气候变化的态度是坚决的，“实现碳达峰、碳中和目标，中国需要付出极其艰巨的努力。”尽管这是一场硬仗，但中国一定会践行承诺，优化产业结构和能源结构，深化能源和相关领域改革，转变用能方式，提升生态碳汇能力，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

韩正还强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，将继续同各国加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链顺畅稳定。

他还说，中国将继续推进高质量共建“一带一路”，深化与沿线国家务实合作，进一步缩减外资准入负面清单；维护外资企业合法权益，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境；继续积极参与国际抗疫合作，合力应对这场突发重大公共卫生事件；中国将把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，也将以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作。

中国发展高层论坛由国务院发展研究中心主办，每年举行一次。