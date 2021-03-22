联邦快递CEO：中美应探索合作领域

联邦快递首席执行官表示，中国和美国应继续寻求合作领域，在全球充满不确定性和挑战之际，中美双边贸易关系至关重要。

据彭博社报道，联邦快递董事长兼首席执行官史密斯（Fred Smith），昨天在北京举行的中国发展高层论坛上说，“挑战将继续存在......但是互惠互利的贸易关系和建设性对话，是在美中之间实现牢固且有弹性的供应链的最佳途径。”

史密斯通过视频连线表示，双方潜在合作领域包括加强全球卫生、在电商领域合作以及应对气候变化。

Mastercard总裁兼首席执行官Michael Miebach在同一个小组讨论中，也对可能导致全球经济脱钩的推动力发出警告。他说，2020年之后，全球在社交甚至政治层面的距离拉远，但“这必须改变，我们所有人才能成功”。他补充道，更紧密的经济往来对全球都有明显益处。

报道指出，加强中美双边关系的呼声以及对中国经济和商业的信心，是此次论坛中跨国企业传递出的一个共同信息。

雀巢公司首席执行官Ulf Mark Schneider表示，公司完全致力于继续在中国的投资，并对外国公司经营环境改善给予称赞；花旗集团董事长John C Dugan的看法也类似，他表示跨国公司之所以被中国吸引，是因为制造业供应链的效率和成熟。

中国副总理韩正在论坛致辞时，也重申了中国的承诺，即在经济稳定复苏的同时，加大对高质量外国商品和服务的进口。