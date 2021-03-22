摩根大通将收购招商银行理财子公司10%股权

美国金融机构正在不断进军中国市场，摩根大通公司已同意支付4.1亿美元（下同，约5.5亿新元），收购一家领先的中国财富管理公司的部分股权。

《华尔街日报》指出，摩根大通旗下的资产管理部门计划收购招商银行旗下财富管理子公司10%的股权。这是中国银行业首次接受外国战略投资者入股其财富管理部门。该交易有待监管部门批准。

美国的投行、资产管理公司和信用卡公司一直想扩大在华业务，但几十年来始终受制于中国对金融机构所有权的限制。2020年1月，中美两国签署了一份协议，中国承诺向美国机构进一步开放中国金融领域，让华尔街成为美中贸易战的一大赢家。

摩根大通与招商银行上周五达成的协议建立在双方2019年达成的一项合作协议的基础之上。摩根资产管理和招商银行在2019年的协议中表示，双方将在产品开发和投资者教育方面展开合作。

招商银行行长助理、招商银行理财子公司董事长刘辉说：“我们希望，双方的强强联合可以为中国国内金融业对外开放贡献一个成功的范本。”

其他外资金融机构则选择与中国银行业的财富管理子公司组建合资公司，而不是直接投资这些子公司。

总部位于深圳的招商银行隶属于中国国有的招商局集团，是中国最大的商业银行之一。据招行年报显示，截至2020年底，其财富管理子公司管理的资产相当于3770亿美元，较上年增长12%。

花旗集团分析师在1月份表示，招商银行是中国国内银行中财富相关业务的佼佼者。他们在给客户的报告中说，与他们追踪研究的其他银行相比，招行的财富管理收入占比更高，为个人投资者管理的资产也更多。

中国资产管理行业规模庞大且发展迅速，为希望从中国不断扩大的财富中分一杯羹的外国金融机构提供了巨大机遇。根据世界经济论坛和奥纬咨询的报告，截至2019年底的10年间，中国资产管理行业的资产管理规模增长了九倍，达到16万亿美元。

摩根资产管理也希望获得其在华基金管理合资公司的全部所有权。该公司已同当地合作伙伴上海国际信托达成协议，将收购尚未持有的51%的股权，目前正等待中国监管部门批准。摩根大通此前已获得在华证券合资公司的多数控制权以及在华期货部门的全部所有权。

目前高盛集团正申请获得在华证券合资公司的全部控制权。高盛和摩根士丹利去年获得了在华证券合资公司的多数控制权。