清明“补偿式返乡” 中国机票预订量增150%

中国低风险地区人员可凭健康码“绿码”在境内通行，带来清明节拼假回家的“补偿式返乡”人群激增。数据显示，截至本月19日的中国近一周清明机票预订量，比上一周激增超过150%。

据中国《扬子晚报》报道，旅游资讯平台“飞猪”的数据显示，跨省长线游预订量较前一周增长超过170%，飞猪乡村民宿预订量也大增超过165%。

从出行航线热度来看，前往北京、杭州、昆明、西安、海口、郑州、珠海、大连、厦门等目的地的机票预订增速最快。飞猪分析，增加的客源以探亲、旅游为主，可见就地过年积压的乡愁将迎来集中释放。

由于中国“五一”假期有五天，跨省长线游热情高涨，加上很多人还没规划好清明小长假，就早早地把五一出行的机票安排上了。五一机票平均预订周期提前至55天左右，预订量也较2019同期增长超100%。

价格方面，清明和五一的机票价格均已恢复到2019年同期，其中五一机票均价达到830元人民币（171新元），较2019年还上涨了30%。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山分析，2021年春节假期多地响应“就地过年”倡议，返乡、旅游需求延期释放，清明五一假期将在很大程度上释放春节积压的出行需求，刺激旅游消费市场的全力恢复。