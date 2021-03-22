中国核潜艇第一任总设计师彭士禄逝世

澎湃新闻引述中国多位核工业人士说，中国核潜艇第一任总设计师、核动力专家、中国工程院院士彭士禄，于今天（22日）中午在北京逝世，享年96岁。

彭士禄是中共革命先烈彭湃之子。他出生于广东省海丰县，1956年毕业于莫斯科化工机械学院，后又在莫斯科动力学院核动力专业进修，1958年结业回中国。

他曾任造船工业部副部长兼总工程师、水电部副部长兼总工程师、广东省委常委、中国核潜艇第一任总设计师、中共十二届中央候补委员、第八届中国全国人大常委。

彭士禄长期从事核动力研究设计工作，是中国核动力领域的开拓者和奠基者之一。

在20世纪60年代，彭士禄主持了潜艇核动力装置的论证、设计、试验以及运行的全过程，并参加指挥了第一代核潜艇的调试和试航工作；参加、组织研制成功的耐高温高压全密封主泵达到了当时的世界先进水平。

在上世纪80年代初，他提出投资、进度、质量三大控制要素，为大亚湾核电站工程打下了良好的基础；在秦山二期核电站的建设中，提出“以我为主，中外合作”，自主设计、建造两台60万千瓦机组的方案，并亲自计算主参数、进度与投资，为秦山二期工程提供了可靠的科学依据。

彭士禄于1978年获中国全国科学大会奖；1985年，作为第一完成人获“国家科学技术进步奖”特等奖；1988年获国防科工委为表彰优秀总设计师颁发的《为国防科技事业做出突出贡献的荣誉状》；1996年获何梁何利基金科学与技术进步奖，2017年获何梁何利基金科学与技术成就奖。