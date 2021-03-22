台两战机疑空中擦撞坠海一人殉职

台湾两架F-5E战机今天（22日）下午疑似发生擦撞坠机意外，两名飞行员跳伞，其中一人殉职。这是台湾军方大约六年来发生的第七起坠机事件。

综合台媒报道，这起事故发生在下午3时18分，出事的军机为两架F-5E单人座机。台湾行政院国家搜救指挥中心（简称国搜中心）通报，空军四架F-5E战斗机下午从台东志航基地起飞执行训练任务，其中两架飞机在屏东旭海渔港东方1.4海里雷达光点消失，并研判机上各一人已跳伞。

国搜中心指出，下午3时22分已派遣国防部黑鹰搜救机及海巡船艇、台东、屏东消防岸际搜寻中，空勤座舱侯令出勤。

报道指出，两架F-5E飞官分別为约28岁的潘颖谆上尉，以及约26岁的罗尚桦中尉。台湾的F-5战机目前已全面停飞。搜救人员已经找到罗尚桦，但罗尚桦被发现时没有意识。另有台媒报道，罗尚桦已经没有生命迹象，送往医院抢救后于傍晚5时45分宣告不治。搜救人员仍在寻找潘颖谆的下落。

资料显示，一架F-5E单座军机去年10月在台东执行任务，但起飞不久即坠毁于台东近海，飞行员抢救后宣告不治。

台湾《联合报》报道称，F-5E战斗机在台湾服役超过40年，迄今共发生28起飞行事故，造成22名飞官殉职。今天是第29起。

台东志航基地第七战术战斗机大队是全台唯一部属F-5E/F机群的基地，下辖三个中队目前均担任培训飞行员“部训机”，同时也担负空中巡逻任务。

台湾此前对美采购66架F-16C/D战机，计划部署台东，同时换装新型高教机，让老旧的F-5E/F战机退役。