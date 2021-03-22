中国将跨境电商零售进口试点扩至所有自贸区

中国决定将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区，试点区域可以开展网购保税进口业务。

据路透社报道，中国商务部、国家发改委等多部门下发通知，决定将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市，今后相关城市即可开展保税进口业务。

中国商务部网站周一刊登通知全文并称，各试点城市应全面加强质量安全风险防控，及时查处在海关特殊监管区域外开展“网购保税+线下自提”、二次销售等违规行为。

网购保税是指，消费者通过电商渠道网购后，商品以个人物品方式向海关申报，直接从境内保税区快递到消费者手中。换句话说说，网购保税是跨境电商企业通过境外集中采购，统一由境外以较大批量运至境内保税仓库，当消费者网购后，由快递或物流公司直接把商品从保税仓库递送到消费者手中。

跨境电商零售进口监管政策2019年1月1日起，在北京等37个城市试点运行，2020年1月扩围至海南全岛和其他86个城市，覆盖大陆31个省区市。

去年中国网络零售市场发展持续向好，全年全国网上零售额达11.76万亿元人民币（2.42万亿新元），同比增长10.9%，实物商品网上零售额达9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重接近四分之一。2020年跨境电商进出口额达1.69万亿元，增长31.1%。

大型投行中金公司此前在研报中指出，跨境电商有望带动中国品牌和物流出海，2020年卫生事件加速全球零售线上化，预计中国跨境电商B2C出口额将突破2.1万亿元；过去10年中国电商成就了一批消费品牌和快递龙头，预计未来五年，跨境电商有望复刻这一路径，成就一批有国际影响力的中国品牌和中国物流龙头。

中金预计，跨境电商B2C出口物流有望保持30%增速，2024年收入突破9000亿元。