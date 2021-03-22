中国使馆：若真有战狼 那是因疯狗太多太凶

中国大陆驻法国大使馆昨天（21日）在官网上发文，就使馆早前在推特上回击一名法国学者后在法国引发不满与批评做出回应，强调如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶。

两岸媒体认为，这篇文章是回应使馆上周五（19日）针对法国学者恩达兹（Antoine Bondaz）的言论，以法语打上“小流氓”（petite frappe）。恩达兹早前不满中国大陆大使卢沙野要求法国参议员李察（Alain Richard）取消访台行程。

恩达兹15日在推特上批评大陆无权要求法国国会议员不要前往台湾。他随后在18日写道，法国外交部说到法国国会议员自由决定了出行计划，他也指中国大陆使馆做出了令人厌恶的行为（trolls）。

在“小流氓”言论引发批评后，中国大陆使馆官网昨天刊登了题目为《关于言论自由的民主讨论》的文章。使馆在文章中认为，他们在账号上“对法国一名所谓中国问题专家的挑衅言论进行了正当回击，引起了一些法国人士和媒体的不满，一时间各种批评指责如浊浪般扑面而来。其中有些观点似是而非，不如借此机会来一次民主讨论，掰扯掰扯。”

使馆指这名学者“跪舔台湾当局”“疯狂地逢中必反”“死乞白赖地纠缠中国使馆”。

使馆说：“如果中国的国家利益和形象受到威胁和损害，我们的外交官就要冲上去拼命守护。有人因此给我们扣上战狼外交的帽子。如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶。”

文章也抨击“一些披着学术和媒体外衣的疯狗对中国疯狂撕咬”，并说：“有人希望中国的外交最好是羔羊外交，对外来的攻击忍气吞声、息事宁人。这样的时代已经一去不复返了！”