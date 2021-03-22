下午察：同与美国交恶 俄外长此时访华有何意涵？

中美高层会谈刚刚尘埃落定，俄罗斯外交部长拉夫罗夫今明两天就对中国进行访问。这也是自疫情暴发以来，俄外长首次访华。

眼下中美、俄美关系紧张，又正值中美阿拉斯加会谈结束不久，及拜登政府在印太地区密集展开“外交攻势”之际，拉夫罗夫选择在此时访华，让中、美、俄三国的微妙关系与日后发展备受瞩目，也为大国之间的合纵连横提供了丰富的联想空间。

俄外长访华的大背景

两天的中美阿拉斯加会谈于当地时间19日结束，经过各方媒体一番渲染，会谈只剩下双方开场时的激烈交锋，本身似乎无果而终。尽管如此，中美之间盘根错节的分歧在会谈开场中暴露无遗。

眼下的中美关系，并没有像一些分析人士预计的那样，在拜登上台后有所回暖。从会谈开场时双方火药味十足的攻防，到中美媒体会前会后的报道来看，两国的关系似乎更为紧张。

中美两国于周四（18日）、周五（19日）两天在阿拉斯加州安克雷奇市举行高级别会谈。双方在开场环节争锋相对，火药味十足。中方代表是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与国务委员兼外长王毅，美方代表为国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文。（路透社）

与此同时，美国与俄罗斯的关系近日也愈加恶劣。拜登3月17日在接受美国广播公司（ABC）新闻节目采访时，认同俄罗斯总统普京是“杀手”的说法，并强调，普京将为干预美国2020年大选“付出代价”。

拜登的言辞激怒了克里姆林宫。俄罗斯外交部随即以美国领导层“欠考虑”言论威胁双边关系为由，宣布召回驻美大使安东诺夫，磋商俄美关系前景。

俄罗斯国会上议院副主席科萨切约夫称，如果说此前有希望美国新政府会改变其对俄政策，拜登的言论结束了这种希望。

他说：“拜登的涉俄言论犹如一条分割线，让俄罗斯政治家对美国新政府可能会采取对俄新政的所有期望都化为乌有”。

另一方面，美国国务院3月19日宣布，国务卿布林肯将于3月22日至25日前往比利时布鲁塞尔参加北约部长级会议，与欧盟领导人会晤。

国务院在声明中指出，本次会议将讨论《北约2030》改革报告、对中国和俄罗斯的关切，以及网络安全、能源安全等问题。布林肯也将借此表明拜登政府加强同盟国关系的决心。

可见中国与俄罗斯目前都与美国的关系紧张，美国又在此时参加北约部长级会议，游说盟友，这似乎给中俄“抱团”抗美提供了想象空间，也为拉夫罗夫此时访华裹上更深一层的意涵。

拉夫罗夫访华前的表态

拉夫罗夫此次访华，将与中国国务委员兼外交部长王毅在广西桂林举行会谈。他在出访前接受中国媒体访问时形容，“当前中俄关系处于历史最好水平”，“中国是真正的战略伙伴，真正的志同道合者”。

俄罗斯外长拉夫罗夫今天将开启访华行程。图为拉夫罗夫本月17日在莫斯科与以色列外长会晤后出席新闻发布会。（俄罗斯外交部/路透社）

拉夫罗夫还说，中俄协作的模式不受意识形态限制，极具自身价值，也不受国际形势变化等因素影响，同时"不针对任何第三国”。

不过，他直指以美国为首的西方国家在国际事务中“奉行霸权政策”，试图阻挠世界多极化和民主化趋势，而中俄的首要任务是继续加强两国在国际舞台中的高水平协作，共同推动世界多极化发展和区域一体化协作，确保国际和地区格局公平、民主和稳定”。

美国近期就新疆、香港问题，和俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼中毒案，分别制裁中俄官员及实体。

在谈及制裁时，拉夫罗夫认为，美国等西方国家已经“抛弃了传统的外交礼节和处事方式”，并批评美国从奥巴马到特朗普再到现任政府，动辄对他国使用制裁的“本能”已经根深蒂固，也成为美国在国际事务中的惯常手段.

拉夫罗夫向美国等西方国家表明，搞制裁毫无益处，对俄罗斯和中国施加制裁也是不明智的。

为应对制裁，拉夫罗夫倡议，中俄除了强化在联合国框架下就“立即结束单边强制措施”开展的合作外，还应借势增强自主科技创新，推进本币结算和可替代美元的其他国际货币结算，逐步摆脱西方控制的国际支付体系等方式。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部就此次俄中外长会面强调，两国反对篡改公认的国际法准则，两国有意进一步密切协调外交步伐。另外，两国外长会面期间将通过一份关于全球治理问题方面的联合声明，届时将签署一份2021年两国外交部之间的《磋商计划》。

中国外交部：中俄肩并肩

中国外交部发言人华春莹今天在记者会上批评，美西方长期以来打着所谓民主、人权旗号，肆意干涉别国内政，在世界上制造了诸多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。她强调，“中俄始终肩并肩站在一起，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌。”

中国外交部发言人华春莹说，中俄关系的发展，不针对任何特定的国家。（互联网）

当被问及，俄罗斯外长此时访华是否是中美安克雷奇会谈之后的“特意安排”，华春莹表示，中俄关系的发展，不针对任何特定的国家，“我们的关系坦坦荡荡，光明磊落”。

拜登政府与中俄关系

早在2月4日， 拜登在上任后的首次外交政策演说中就叫板中俄，批中国“竞争野心越来越大”，斥俄罗斯“决心破坏与扰乱美国民主”，并称“美国领导层必须迎接这个独裁主义不断推进的新时刻”。

因此，有分析认为，俄罗斯外长访华时机绝非巧合，意味着中俄意欲加强紧密关系甚至联手反制美国；但也有观点指出，这是中俄作为全面战略协作伙伴之间的正常外交活动，中俄合作秉持不结盟、不针对第三方的原则。

有评论称，随着美国新政府调整外交政策，中国、俄罗斯与美国的紧张关系加剧，拉夫罗夫此次访华说明中俄将更紧密地“背靠背”“肩并肩”，共同应对美国对中俄政策的转变。甚至有外媒及坊间观点认为中俄准备联手抗美。

南京大学国际关系学教授朱峰告诉《南华早报》， 随着中美、俄美关系恶化，北京将寻求与莫斯科加强关系，通过战略合作共同应对美国对两国政策的转变。

他认为，在拜登政府对俄罗斯的战略压力远大于特朗普政府时期的情况下，改善中俄关系是克里姆林宫为数不多的战略选择之一，

中国外交学院国际关系学院退休教授杨闯也认为，中俄两国正处在“同被美国列为战略竞争对手的共同国际环境”。

因此他分析称，拉夫罗夫的访问将是“两国加强在国际问题上的战略协调，讨论拜登的外交政策，以及发展背靠背和肩并肩关系的好方法，这种关系比纯粹的同盟更大”。

有分析认为，俄罗斯外长访华时机绝非巧合，意味着中俄意欲加强紧密关系甚至联手反制美国；但也有观点指出，这是中俄作为全面战略协作伙伴之间的正常外交活动（俄罗斯卫星通讯社）

不过，在中国现代国际关系研究院原院长季志业看来，当前，美国对华、对俄两头施压是一个客观事实，似乎也构成了拉夫罗夫访华的一大背景。但是俄外长访华紧随中美高层对话之后，可能只是时间上的某种巧合，不必生搬硬套认为俄外长此行就是要谋求俄中联手对付美国，如此理解和判断过于表面化和狭隘。

季志业指出，首先，俄外长应邀访华是中俄之间的正常交流。在出现疫情之前，每年年初，特别是中国全国“两会”结束之后，中俄都会密集进行双边对话。其次，这是中俄之间的例行战略对话。中俄作为两个大国，各有需求，各有做法，在很多问题上需要协调立场。第三，中俄合作历来强调不针对第三方。“不结盟、不对抗、不针对第三方”，《中俄睦邻友好合作条约》的“三不原则”阐明了两国合作的原则和底线。

拉夫罗夫此次访华，到底是想促成中俄抗美，还是仅仅是正常的例行交流，则需要看中俄双方在此次会谈中所谈内容及两国日后的动作。