中国三星堆新发现六祭坑已出土重要文物500余件

中国四川三星堆遗址于3月20日对外发布阶段性成果。考古人员历时半年，先后发掘六个祭祀坑，使三星堆遗址发掘坑增至八个，并出土丝绸残留物等重要文物500多件。

据中新社报道，三星堆遗址3号到8号祭祀坑的考古发掘在继续进行。其中3号坑多为大型青铜器，4号坑多为象牙，5号坑则多为金器骨雕，部分祭祀坑还发现了丝绸的痕迹。

另据央视新闻22日现场直播画面，三星堆4号坑提取出一根完整象牙，重达100多斤。该象牙表面有黑炭，出土后要进行保湿与加固。目前，4号坑发现了37根被灼伤后的象牙。

3号坑出土了一座70厘米高的大口尊，是目前中国国内最大的一件，圆口方体的铜尊，是首次经过科学发掘出土的同类器物；还有一件大规模、大体量的顶尊跪坐人像。

5号坑出土了目前最重的、体量最大的金面具残片，也是首次发现。比中国现存最大的商周大金面具体量更大，亦超过重达0.46公斤的三星堆金杖。

这次考古发掘运用了很多新技术，多学科多团队同时工作，比如考古人员在祭祀坑的黑色灰烬中，提取到肉眼不可见的丝绸制品残留物，证明古蜀是中国古代丝绸的重要起源地之一。

专家表示这将有助于研究古蜀文明对中国西南周边地区的相互交流与影响，亦有助于研究其演进和融入中华文明的历史进程。

三星堆博物馆常务副馆长朱家可表示，此次“上新”的文物就在馆内进行修复，馆内采用玻璃隔断，观众可以沉浸式现场观摩文物修复师“化妆”文物，修复馆预计4月份开始试运营。

四川广汉三星堆遗址发现于上世纪20年代末。后来四川省文物部门重新启动三星堆遗址考古工作，1986年出土的青铜人像、青铜神树、金杖等珍贵文物惊艳世界，考古工作者则推断其年代相当于夏代晚期至商周之际。