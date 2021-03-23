西方国家协同行动就新疆问题制裁中国

（早报讯）美国、欧盟、英国和加拿大就新疆人权问题对数名中国官员实施制裁，这是美国总统拜登上任以来，西方国家首次对中国采取这类协同行动。北京随即对率先宣布制裁措施的欧盟采取了惩罚性措施。

路透社报道，美国财政部周一（22日）宣布制裁中共新疆党委副书记王君正和新疆公安厅厅长陈明国。同日早前，欧盟即宣布制裁这两名中国官员以及中共新疆党委常委王明山和前新疆党委副书记兼政法委书记朱海仑，英国和加拿大也在随后作类似宣布。

在有关制裁的第一波消息传出后，中国外交部立即做出回应，谴责这些制裁是“基于谎言和虚假信息”。

中国紧接着宣布对10名个人和四个实体实施制裁，称他们“恶意传播谎言和虚假信息”。被中国制裁的包括欧洲议会的五名议员。

这是1989年以来欧盟首次对中国实施经济制裁。根据《欧洲官方杂志》，欧盟指责陈明国要为“对维吾尔人和其他穆斯林少数民族施加的任意拘捕和虐待，以及系统性地践踏他们的宗教或信仰自由”负责。

英国和欧盟还制裁了新疆生产建设兵团公安局。

本周将与欧盟和北大西洋公约组织（NATO）高层举行会议的美国国务卿布林肯发表声明说：“在日益受到国际社会谴责的情况下，（中国）继续在新疆犯下种族灭绝和危害人类罪。”

布林肯说：“跨大西洋的联合反应向那些违反或侵犯国际人权的人发出了一个强烈的信号。”

加拿大外长加诺、英国外长拉布和布林肯也另外发表了一份联合声明，表明三国团结在一起，要求北京停止在新疆的“压制行为”。