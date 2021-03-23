香港教育局派发《我的家在中国》丛书

香港教育局长杨润雄表示，局方将向香港中小学派发读本《我的家在中国》，作为教学辅助材料。教育局昨天向各小学、中学及特殊学校发通函，向学校介绍由教育局制作和整理的中国历史和中华文化课程资源，以及向学校赠送《我的家在中国》丛书的详情。

综合中新社和《星岛日报》报道，杨润雄说，教育局计划在疫情后举办更加多元的交流活动，尤其是与粤港澳大湾区相关的主题和路线，让学生更能掌握当前的发展脉搏，帮助他们培养国民身份认同及国家安全等重要理念。另外，为推广中华经典名句，特区政府做了很多宣传材料，如制作书签派发给学生，或者在巴士站、地铁站做一些宣传，让全港市民都可以欣赏中国传统文化及树立正确价值观。

教育局指出，透过不同举措，协助学校推行中国历史中华文化教育，让学生加深认识中国历史，尊重、珍视和传承中华文化，培养对国家、民族及国民身份的认同。支援措施包括为学校提供与中国历史和中华文化相关的建议书目，并鼓励学校配合主题，举办不同形式的阅读活动，提高学生对学习中国历史和中华文化的兴趣。

教育局将于本年4月至7月期间举办“华萃薪传─第一届全港小学中国历史文化常识问答比赛”，邀请全港小学参加。大会会向学校建议了一系列适合小学生的阅读材料，包括网上阅读资源及《我的家在中国》丛书。阅读材料内容涵盖历史、文化、地理、语文、古典诗文等，并已上载至比赛网站。

在大陆也有发行的《我的家在中国》丛书，通过城市、节日、湖海、民族、山河及道路六个系列，让学生从不同方面认识国家的历史文化及发展。教育局表示，由于上述比赛反应踊跃，故此不论学校参赛与否，教育局均会赠送《我的家在中国》丛书，每所小学将获发两套，中学及特殊学校一套，作为上述比赛的参考读物及推广中国历史和中华文化教育的辅助材料。