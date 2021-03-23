曾在地方人大会晕倒 布小林时隔两月首露面

中国-内蒙古粮食高质量发展指数在北京发布，此前在内蒙古人大会议作政府工作报告时晕倒的内蒙古政府主席布小林出席发布会。

据《星岛日报》报道，中国‧内蒙古粮食高质量发展指数昨日（22日）发布，布小林出席发布会，这是两个月前晕倒之后首度公开亮相。

今年1月26日，布小林在内蒙古人大会议作政府工作报告，疑似在讲台突然晕倒。当时她声音突然不清楚，断断续续，继而停止，现场传出骚动声音，主席台十多名工作人员跑向讲台将她抬走。

有传布小林中风，但未获官方证实。她此后一直没有露面，缺席全国两会。62岁的布小林，是有“蒙古王”之称的已故国家副主席乌兰夫之孙女，全国人大前副委员长布赫的女儿，祖孙三代都担任过内蒙古政府主席。

据《经济日报》报道，中国-内蒙古粮食高质量发展指数量化评估了内蒙古粮食产业发展水平，是中国综合评价粮食经济发展水平的指数。指数研究专题显示，2011年至2019年，内蒙古粮食年均增产量占中国粮食年均增产量的六分之一。

中国-内蒙古粮食高质量发展指数2019年达到122.97点，较基期2015年上升22.97%，年均复合增长率达到5.30%。《经济日报》评论说，这显示内蒙古粮食产业进入高质量稳定发展新阶段。