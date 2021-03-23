高层对话吵归吵 中国仍大量进口美农产品

中美阿拉斯加会谈结束，虽然双方高官在会谈中进行了火花四射的“硬碰硬”激辩，显示出十足的火药味，但是中国仍在继续大量购买美国农产品。

据彭博社报道，美国农业部上周宣布向中国销售近400万吨玉米，是一年前销量的五倍多。1月和2月销量为500万吨。

彭博社评论说，这份数据正显示了美国农民长期以来的期盼：当中国需要大量购买玉米等农作物时，除了跟美国做生意几乎没有更好的选择。

驻圣路易斯的独立大宗商品交易员莫里森（Ken Morrison）分析说：“只要美国货源的价格最有竞争力，与中国的贸易就不会受政治噪音干扰。”

美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将于周一晚与中国农业部长进行交流。届时市场可能会得到关于两国贸易关系的最新线索。独立农业贸易分析师拜泽（John Baize）说：“有趣的是，采购跟会谈发生在同一周，中国希望传递出积极的信号。他们非常擅于安排时机。”

中国动物饲料需求正随着生猪养殖数量回升而升温。另一方面，南美作物生长遭受恶劣天气影响，中国玉米库存也已经大量消耗。

因此，中国在这一季的玉米采购数量创下纪录高位，大豆购买量也达到1991年美国农业部开始编制相关数据以来最高水平。

就中美贸易关系而言，人们猜测最近一连串玉米采购可能预示着接下来谈判前景向好。

兼任美国大豆出口委员会顾问的拜泽认为，美国农业部上周报告的对华玉米销售数据体现了新需求，而不是之前预先下的订单情况。

尽管如此，中国在2020年并未实现在第一阶段贸易协议中首年采购365亿美元美国农产品的承诺。拜泽等人说，预计中国需求将保持旺盛，这意味着即便今年中国又一次实现不了采购目标，也能使谷物市场受益。

伊利诺伊州中部第四代玉米和大豆种植业者塞坎德（Dan Cekander）说：“最重要的是中国需要买大量谷物，除非发生一些很严重的事情，否则中国不会停止买美国农产品。”