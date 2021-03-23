前央视名嘴张政卸任光明日报总编辑 赴河北任省委常委

据“政知圈”引述《河北日报》消息，前央视主持人张政在光明日报任总编辑近四年后，被批准赴河北任省委委员、常委。

现年55岁的张政是黑龙江大庆市人，1987年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作，北京广播学院播音系播音专业毕业，北京广播学院广播电视艺术专业研究生、博士。

公开资料显示，张政长期在媒体行业供职，曾是央视唯一拥有博士学位的主持人。

张政曾在中央电视台任《新闻联播》《中国报道》《经济半小时》《正大综艺》等品牌栏目主持人。

2003年11月，张政任中国广播艺术团副团长。他在当年接受采访时表示，感谢观众多年来对“我们这类主持人”的容忍，也感谢央视的培养。对于中国广播艺术团副团长的工作，他表示主要是配合团长和其他副团长做好工作。

2006年3月任中国演出管理中心副主任，后升任主任。

2008年8月，张政任新疆维吾尔自治区人民政府党组成员、主席助理（挂职），2009年12月任阿勒泰地委副书记（正厅长级）。

曾有媒体问在阿勒泰地区工作的张政，从主持人到阿勒泰当地委副书记，最大的感受是什么？

张政回答说，“做主持人和做行政工作完全是两回事。但我有一最根本的原则不能变，做人做事，必须认真、严谨、正直。”

“我这个人适应性很强。但需要强调的是，从当年当主持人到今天当地委副书记，我不是一步登天。其实早在2003年，我就不再做主持人了，转型任中国广播艺术团副团长，这些年来，我一直做行政工作。”

2009年，乌鲁木齐“7·5”事件发生后，张政贯彻落实中央和自治区党委各项维稳工作措施，在他任阿勒泰地委副书记期间，注重加强与涉农企业、科研院所的联系，推进农业产业化发展。

2012年2月，张政跨省到贵州，担任贵州省铜仁市委副书记（正厅长级），当年7月任贵州省黔西南州委副书记（保留正厅长级）。他利用其人脉资源优势，加大宣传推介铜仁力度。

2012年7月，张政任黔西南州委副书记。

当时的黔西南州州委书记陈鸣明在介绍张政时提到，张政政治素质好，工作热情高，工作思路清晰，事业心和责任感强。到地方任职后，无论在哪个岗位，都能很快转变角色，很快适应工作。

张政当时表示，能有机会为黔西南州的发展服务，是人生旅途中的一大机缘，自己将倍加珍惜这次机会。他还提到，自己是黔西南的一名“新兵”，将坚持在“新”字上起好步。

半年之后，张政升任黔西南州州委书记。

2017年6月，张政履新光明日报总编辑，跻身副部。

创刊于1949年6月16日的《光明日报》曾是中国民主同盟的机关报，后一度改为由各民主党派和全国工商联联合主办，如今是一家中共中央主管主办的全国性思想文化大报。

值得注意的是，在张政履新《光明日报》总编辑前，中央巡视组向该报社反馈了巡视情况。

2017年2月16日，中央第一巡视组向光明日报社反馈专项巡视情况。巡视组提到，光明日报社存在“党的领导弱化”“党的建设薄弱”“政治家办报意识不够强”“个别宣传报道存在导向偏差”等问题。

张政在2019年接受采访时说，中央巡视组指出的问题“一针见血、切中要害，精准深刻地指出了报社存在的突出问题”。

他还提到，为切实加强和改善党对报社工作的全面领导，光明日报社在新一届编委会的带领下，逐步探索建立了一套党建系统工作法。

