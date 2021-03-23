未被中国监管批准 应用材料收购案或将失败

应用材料（Applied Materials）预计，该公司料以35亿美元（46.88亿新元）收购全球资产管理公司KKR＆Co.旗下的电信设备制造商日立国际电气（Kokusai Electric Corp.）的计划可能将失败，因为其尚未获得中国监管部门批准。

据彭博社报道，美国半导体设备制造商应用材料表示，若周五前未收到批准，该公司将认为这项交易被终止并会支付1.54亿美元的现金终止费。3月19日是中国批准该交易的最初截止日期。中国也是此项收购完成前需要监管批准的最后一个司法管辖区。

作为全球最大的半导体市场，中国监管机构的批准对于此次交易至关重要。半导体是中美之间争执的一个关键领域。该行业中等待中国监管部门批准的其他交易还包括亚德诺半导体（Analog Devices Inc.）收购美信集成产品（Maxim Integrated Products）以及美满电子科技（Marvell Technology Group）收购Inphi Corp.的计划。

应用材料最初同意收购日立国际电气是在2019年。今年1月，应用材料将其收购报价提高了59%，理由是芯片行业的估值不断上升。费城证交所半导体指数在2020年大涨51%之后，今年又上涨了约10%。应用材料股价今年攀升39%。

应用材料还说，其董事会已批准了一项新的75亿美元的股票回购授权，其目前的回购计划尚有大约13亿美元有待进行。