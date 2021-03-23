赵少康回应F-5E战机失事：应购无人机先于大陆完成部署

台湾空军F-5E战机失事，造成一名飞官殉职、一人失踪。出身军人子弟的中广董事长赵少康对此感到痛心，他建议台湾立刻向土耳其购买足够数量的无人机，官兵们也要全面开始学习操作无人机，制敌于千里之外，先大陆一步完成“无人机海战术”部署。

根据联合新闻网报道，赵少康表示，当前环境艰困，军备取得不易，但因应既有环境，调整资源，发挥最大的效能，有赖台湾高层次正确的国防政策。

赵少康批评将帅无能、累死三军，质疑空军就算花大钱、拼老命、等好多年，再取得一批老掉牙的F-16（1974年首飞服役）改良机种，也未能有机会对抗大陆服役中先进的第五代歼20、歼35隐形机种。

赵少康呼吁，空军再怎么英勇善战，也不该派他们去以卵击石。他提出，这两年传统战术思维受到重大挑战，叙利亚、亚美尼亚战争中异军突起的是土耳其自行发展的无人机，打得美式装备全军覆没，连落荒而逃都来不及，而且土耳其是个中等科技水平国家，至少无人机所用电子芯片技术落后台湾甚多，应该把买F-16的预算经费交给工研院、国防大学等，并广邀有志者参与研发无人机。

此外，针对两架F-5E战斗机坠机事故，一名台湾退役飞官研判，应是在云中相互未看到对方而造成，原因“十之八九是人为因素”。

这名退役飞官指出，一般而言，战机在云中应保持一样的速度和推持住航向，才能避免在云中互撞，要做编队也应儘量在云外可以目视到对方时进行，当时四架战机做完课目要返程，可能就在进出云之间进行整队时发生意外。

他说，一般而言，长机会提醒僚机注意保持各机的接近率，各机也会相互注意，但若机队中有人求好心切而在云中变换了速度或方向，就有可能在看不到对方时发生碰撞。

但也并非在目视可及的情形下变换位置就不会出问题，像就车子太接近临时要刹车一样，有时也会因惯性而刹不住。

台东海陆空搜救行动昨天持续到深夜，军方在岸边寻获多块破损机骸，还有一只飞行员左脚鞋子，28岁上尉飞官潘颖谆仍生死未卜。

