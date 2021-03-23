陕西一员工称因工作沟通问题被领导烟头烫脸

近日，一则“陕西员工称高管在年会用烟头烫脸”的新闻在网上流传，涉事员工刘先生受访时表示，自己工作三年业绩排名均靠前，猜测此次事件起源于自己与领导沟通过程中进行了“解释和探讨”，引起对方不满。

根据红星新闻报道，刘先生表示，自己在2018年入职陕西新奥新能能源发展有限公司，该公司为新奥能源控股有限公司全资子公司。

据刘先生自述，今年2月4日晚，年终考核结果公布出来，刘先生为公司业绩考核后 10%，年终奖被打折较为严重。但是据他介绍，之前他的业绩排名均较为靠前。刘先生认为，这次事件可能因为自己之前和高姓领导对一些问题进行了“解释和探讨”，引起了该高管的不满。

据刘先生介绍，公司随后举行年会，该名高管特意私信提醒他参加。当晚聚会里一共有20多个人，该高管对他和其他同事都进行过一些训斥，随后用烟头烫了他两次。

“他曾说他就是要收拾我，话音刚落，烟头就烫到我脸上了。刚开始我以为有人不小心无意间烫到了我，后来他又烫了一下。” 刘先生表示，该高管当时坐在自己右边，还问他“疼不疼？疼你才长记性。”

刘先生称，自己在事发当晚就报警了，距离聚会地点最近的为西安市高新分局唐延路派出所，他表示在今年3月初他也将相关补充证据材料交给了办理此事的警官。

唐延路派出所值班民警昨天在回应媒体质询时表示，相关案件只能联系办案民警。记者通过对方提供的办案民警电话，以刘先生家人身份询问该警官。警官表示对于刘先生的事情，公安正在调查中，“正在调查中，有什么事情我们会和当事人直接答复。” 随后记者以媒体身份致电，该警官表示不接受采访。

刘先生表示，事发后集团高层没有联系过他。“高姓高管（手下）的员工曾告诉我，也道歉了，当时是因为喝酒。但是我不接受这个道歉。而且我放弃赔偿，只希望公司和相关部门能按规定进行处理。”

刘先生还透露，自己从同事处了解，陕西分公司发文对高姓高管进行处分，扣罚其三个月绩效。但是刘先生表示自己并没有见到任何文件与处分。

刘先生一位同事受访时则表示，公司已成立了调查组，由公司对外发表言论。该同事称：“平时各忙各的工作，大家到年底了说说工作上的事情，两个人多多少少有一点冲突。”

对于刘先生所描述的情况，该同事表示，在涉事领导用烟头烫他之前，说过一些含沙射影的话，“多少确实有一点，刘先生在网上表述的是事实。”

天眼查显示，陕西新奥新能能源发展有限公司由新奧能源控股有限公司100%控股，陕西新奥新能能源发展有限公司的法人为韩继深，刘先生指控的高姓高管为该公司经理。

记者致电公司部分高管均未收到回应。前台工作人员接受质询时表示会和办公室报备，但截至发稿，仍未收到回应。

河南豫龙律师事务所律师付建指出，若涉事高管当众用烟头烫员工脸部，或侵犯了员工的健康权、人格尊严权。“对于不构成犯罪的行为，公民可以采取私力救济的途径，向法院提起诉讼，追究对方的法律责任。”

对于遇到职场霸凌，付建建议当事人保留相关证据，包括音频、视频、电子邮件和聊天记录等。把欺凌过程和相关证据准备完善，可直接向领导的上级或者公司监管部门、人力资源部门进行反映。