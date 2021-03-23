“中国最年轻市长”周森锋任共青团湖北省委员会书记

前神农架林区党委书记周森锋被任命为共青团湖北省委员会书记，他曾在2009年时年29岁时当选县级市宜城市市长，被称为“中国最年轻市长”。

根据“政事儿”引述湖北共青团官网消息，团省委组织部部务委员马锐出席会议并宣布省委决定，任命周森锋为共青团湖北省委员会书记；免去张桂华同志的共青团湖北省委员会书记职务。

马锐指出，周森锋政治素质好，视野开阔、思维敏捷、敢于担当，统筹驾驭和组织协调能力强，勤勉敬业、作风务实、处事公道，自我要求严格，是担任团省委书记的合适人选。

周森锋作了表态讲话，表示坚决拥护省委决定，将在省委和团中央领导下，在历届团省委班子打下的坚实基础上，做好新发展阶段湖北共青团的各项工作。

周森锋说，一是旗帜鲜明讲政治、跟党走，做到党旗所指就是团旗所向。二是要守牢初心抓改革、强基础，聚焦主责主业。三是要围绕中心干事业、争上游，发挥团组织服务经济、服务社会、服务青年的作用，团结带领广大团员青年在实践中展现青春担当。四是要以身作则带队伍、作表率，切实落实从严治党、从严治团要求，带好队伍、管好干部，营造团结奋进、干事创业的工作氛围。

公开资料显示，今年41岁的周森锋是河南禹州人，本科就读于同济大学，毕业后进入清华大学土木系建筑管理专业攻读硕士研究生。2004 年7月参加工作，2000年11月加入中国共产党。现任神农架林区党委书记，神农架国家公园管理局党委书记。拟任省级群团组织正厅级领导干部。

周森锋自2013年起担任湖北省神农架林区党委书记，曾因“中国最年轻市长”身份受到关注。

周森锋2004年硕士研究生毕业后，湖北省襄樊市与清华大学签订人才引入计划，采用挂职锻炼的方式从清华引进人才。周森锋入选并任副处级的襄阳市建设委员会副主任职务。

此后，周森锋在襄樊城建规划系统工作了四年，2008年来到湖北宜城，任市委常委、常务副市长。2009年，他当选县级市宜城市市长，成为一名正处级干部，时年29岁，被称为中国“最年轻市长”。

2011年，周森锋调任神农架林区党委副书记、区长，成为一名副厅级官员。两年后，2013年，升任神农架林区党委书记。

此次卸任共青团湖北省委书记的张桂华，已任宜昌市委副书记（正厅长级），市委政法委书记。

张桂华是一名女性干部，1976年9月生，曾任荆州市团委书记，荆州区委副书记、区长，共青团湖北省委副书记，十堰市副市长，随州市委副书记等职，2012年7月，她任职共青团湖北省委书记，至今次调整。

