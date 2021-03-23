张文宏：若不打疫苗世界重新开放时风险比现在还大

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏受访时指出，“疫苗的接种不是一天可以接种成功的。在全国范围内，一个国家把疫苗全部接种成功，可能需要六个月到一年的时间。普通民众如果现在不抓紧时间开始接种疫苗，等真正我们国家要开放国际交流时再去接种，可能疫苗的需求会受限制……接种的服务也不一定跟得上。”

根据上观新闻引述上海市科委发布的消息，张文宏在一档节目中提醒普通民众抓紧时间接种疫苗。他表示，如果不打疫苗，等到世界重新开放时，我们面临的风险比现在还要大，“在一个没有免疫力的区域，如果病例进来，我们又没有在非常早期识别出来，一旦蔓延，结果可能非常严重。”

张文宏表示，中国的疫苗接种策略分为两个阶段。第一阶段就是高风险的人群要打疫苗，比如说要全世界出差的人，或者是医务人员、海关、接触冷链、接触各种货物的人员、快递人员等。

第二阶段面向普通民众，塑造 (全体) 中国人对于这个疾病的抵抗力。他表示，最近世界一些疫情非常严重的国家，每天新增的冠病患者人数突然出现了拐点的趋势，像英国、美国，每天新增的人数突然没有以前多了，这一点跟这些国家迅速加大了对疫苗的接种有关系。

张文宏表示，疫苗接种到目前为止，全中国大多数接种过疫苗的人，可能都和他一样，基本上没有感觉。他称，疫苗的一般副作用， （冠病疫苗）可能也都会有，比如有些人打了会手臂酸痛，极个别的人可能还有过敏反应，但到目前为止，中国没有出现非常严重的甚至危及生命的不良反应。

他相信，随着全世界在接种疫苗方面达成共识，世界重新打开、人们重获过去那种自由生活的时期就不远了。

