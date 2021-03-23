美贸易代表与盟国通话 强调中国议题

美国贸易代表戴琪周一首次与重要盟国及世界贸易组织（WTO）通电话，她矢言将重建盟友关系，并积极投入国际贸易交流。

据路透社报道，戴琪向世界贸易组织（WTO）总干事伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，拜登政府致力于确保冠病疫苗的普遍可获得。

美国贸易代表办公室声明稿称：“两人交换了对未来贸易的看法以及他们的共同承诺，将致力于通过以劳工为中心的贸易政策实现经济赋权。”美国贸易代表办公室并称，两人还讨论了改革世贸组织和即将到来的第12次部长级会议。

戴琪办公室在一份声明中说，她与各国贸易部长通话时强调，贸易必须应对气候变迁和种族平等问题，并一起努力应对有关强迫劳动及其他与中国有关的议题。

特朗普时期的美国政府大量实施关税举措并且与盟国关系紧张，如今美国的盟邦亟欲同戴琪展开谈判。白宫已表示，在完成对特朗普时期所有贸易政策的评估之前，暂时搁置所有新的贸易协议。

在戴琪与英国国际贸易大臣特拉斯（Liz Truss）以及欧盟执委会副主席东布洛夫斯基进行的电话会谈中，中国是一个重要主题。

美国贸易代表办公室（USTR）强调，戴琪与特拉斯同意“采取有建设性的合作，解决中国这类非市场经济体的不公平贸易行为，”包括关注强制劳动等问题。

英国表示，决心就七国集团（G7）和世界贸易组织（WTO）共同关切的问题展开合作。

USTR表示，他们还同意在疫情以及飞机制造业补贴这一长期争端问题上进行合作。