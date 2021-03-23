康希诺吸入用重组冠病疫苗获中国批准临床试验

中国康希诺生物今天宣布，公司与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所合作开发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体），已获得中国国家药品监督管理局药物临床试验批件。

综合路透社和澎湃新闻报道，吸入用重组冠病疫苗与上月25日获得附条件批准上市的重组冠病疫苗（5型腺病毒载体）的毒种、细胞库、原液生产工艺、制剂生产工艺、制剂配方等均相同，仅在使用时采用雾化吸入免疫专用装置进行免疫。

雾化吸入免疫方式是采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而在呼吸道粘膜激发免疫反应，预防冠病病毒感染，另外，因为无痛，未来疫苗的可及性有望更高。

肌肉注射是疫苗传统的接种方式，近几年，非肌肉注射方式也成为研发的方向之一，如去年8月国内上市了首个国产鼻喷剂型的流感疫苗。目前，全球已经获得紧急使用权或有条件上市的冠病疫苗都是肌肉注射，不过，康希诺生物吸入用冠病疫苗并不是全球首次进行非肌肉注射式冠病疫苗的研究。

公司声明还称，该疫苗的安全性及有效性须经临床研究证实，公司无法保证最终将成功开发或销售该种疫苗。

康希诺昨天表示，其研发的重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）/Ad5-nCoV）获得匈牙利国家药品与营养研究所（OGYÉI）的紧急使用授权。

康希诺香港及上海上市股份周一收市报283.6港元（48.98新元）及388.48元人民币。