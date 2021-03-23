胡润民企榜：华为美的海天排前三

胡润研究院的民企百强榜显示，华为、美的和海天位列前三。分析认为，中国已经进入一个品牌时代，上榜企业不仅引领先进制造，也极为重视自身品牌的塑造。在当今世界，衡量一家公司经济实力的最好方式或许是价值，而不是销售。

据新浪财经报道，胡润研究院今日发布《2021·胡润中国大消费民企百强榜》（Shu Yun · Hurun China Top 100 Most Valuable Consumer Goods Companies 2021），按照企业市值或估值进行排名。上榜门槛为140亿元（人民币，下同，28.85亿新元），上榜企业总价值9.86万亿元。

总部深圳的华为以1.1万亿价值成为中国大消费领域最有价值的民营企业。创立于1987年的华为，当下是全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商，目前约有19.4万名员工，业务遍及全球，为全球30多亿人提供服务。

总部佛山的美的以5800亿元价值位列第二。美的成立于1968年，是一家集智能家居事业群、机器人及自动化事业部、数字化创新业务等五大板块为一体的全球化科技集团。产品及服务惠及全球约4亿用户。

总部佛山的海天以5000亿元价值位列第三。经历66年沉淀，如今的海天味业已加快了转型升级的步伐，通过引进先进设备及工艺创新，提升了调味品这一传统产业的工业化水平，为中国传统产业的转型升级起到了示范作用。

总部上海的蔚来以4200亿元价值位列第六。成立短短七年，仅仅用了四年时间即完成了纽约证券交易所上市。如今，作为中国新生代造车势力中的先驱者，蔚来旗下已开发包括ES6、ES8、EC6、ET7等系列产品，并在中国市场初步建立了覆盖全国的用户服务体系。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“中国的大消费企业越来越上规模，这份榜单上，七成以上都位列胡润中国500强，一成以上都位列胡润世界500强。”

胡润说：“这些上榜企业不仅引领先进制造，也极为重视自身品牌的塑造，开辟了互联网销售模式，利用天猫、淘宝、京东等线上渠道开拓市场，并依托大数据、在线支付系统和物流获得高效支撑。”

他认为，“中国已经进入一个品牌时代，最近两年我明显感受到中国本土品牌的崛起，特别是在大消费领域，不仅产品本身已经达到国际标准，品牌包装设计也是国际级的。”“在当今世界，衡量一家公司经济实力的最好方式或许是价值，而不是销售。例如，海天味业和蔚来汽车，年销售额都不到200亿元，但价值高达四五千亿。”

在地域分布上，广东上榜企业数量最多，有36家；浙江和上海分别以12家和11家位列二三。北京位列第四，上榜10家企业。福建、四川以五家企业上榜并列第五；安徽、江苏以四家企业上榜并列第七；湖南、湖北、河北并列第九，上榜企业各有三家。

从城市来看，深圳和上海上榜企业最多，分别有11家；其次是北京和广州，分别有10家；杭州第五，有七家。