中共建党百年庆祝活动没有安排阅兵

中央军委政治工作部主任助理李军今天介绍，在今年中国共产党建党百年庆祝活动中，没有安排阅兵，全军官兵将在战斗岗位上庆祝党的百年华诞，守护祖国和人民安宁。

综合观察者网和澎湃新闻报道， 李军在中共中央2021年首场新闻发布会上介绍中国共产党成立100周年庆祝活动有关情况时指出，根据党中央和中央军委的有关部署，今年建党百年庆祝活动中，没有安排阅兵。

李军在回应俄通塔斯社记者的提问时还说，根据部署，中央军委对军队庆祝活动作了统一安排，包括举行庆祝大会、开展党史学习、召开理论研讨会和座谈会等。

庆祝活动安排还包括，在中国人民革命军事博物馆举办“在党的旗帜下前进”主题展览，全新再版《星火燎原》丛书，建成开放海军博物馆部分基本陈列和驻香港部队展览中心等重点军史场馆，依托红色场馆、革命旧址开展情景教育。

同时，中共将以中央军委名义表彰全军优秀共产党员、优秀党务工作者和先进党组织，推出“最美新时代革命军人”等先进典型，拍摄《守岛人》、《长津湖》、《革命者》等军事题材电影，营造“听党指挥、奋斗强军”的浓厚氛围。

中宣部副部长王晓晖在发布会上介绍，将以中共中央名义隆重举行庆祝中国共产党成立100周年大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将发表讲话。

另外，其他庆祝活动还包括：贯穿2021全年的党史学习教育活动，开展“七一勋章”评选颁授和全国“两优一先”评选表彰，举办大型主题展览、文艺演出，召开理论研讨会和座谈会，创作推出文艺作品和出版物以及开展群众性主题宣传教育活动等。

有关党史学习教育活动，王晓晖介绍说，将结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在中共全体党员中开展党史学习教育。这次学习教育贯穿2021年全年，要求是学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。

王晓晖还说，此次百年庆祝活动还将向健在的党龄达到50年、一贯表现良好的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。此外，还将组织开展走访慰问获得党内功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部的家属等活动。