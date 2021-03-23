消息：吉利科创板上市遇阻 监管质疑是否足够高科技

知情人士透露，中国本土汽车品牌吉利汽车推动在上海科创板上市的努力遭遇阻力，因为中国的股市监管机构质疑该公司是否足够高科技。

据彭博社报道，知情人士透露，证监会将对科创板上市企业更强调“硬科技”，并对企业的财务状况进行更严格详细的审查，以提高上市公司整体质量并保护投资者。吉利汽车去年9月获得了上市批准，相信相对于在上海或深圳主板第二上市，将获得更高的估值。

因消息没有公开，知情人士要求匿名。吉利汽车已经在香港上市，其母公司是浙江吉利控股集团有限公司。

从交易所审核通过，到获得中国证监会许可以完成注册程序，通常少于三个月时间。而中国证监会据悉正考虑收紧科创板的上市标准，吉利汽车的上市计划可能正赶上这一变动。

吉利的代表没有立即回应。中国证监会没有立即回复寻求评论的电子邮件。

吉利最近在加快与科技公司达成交易的努力。过去几周该公司发布了一连串公告，与中国搜索引擎巨头百度，苹果公司的台湾制造伙伴富士康科技集团，以及腾讯控股等公司，达成了重要的合作协议。

这家中国汽车制造商还将与合资企业一起投资50亿美元（67.05亿新元），新建一个电动汽车电池工厂；并推出新电动车品牌Zeekr，来挑战特斯拉公司和本土电动汽车新锐公司。