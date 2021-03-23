中国驻德国大使：中德两国经济高度互补

中国驻德国大使吴恳表示，中德两国经济高度互补、利益深度交融，中德合作在“十四五”时期还将释放出巨大潜力。

据中新社报道，吴恳昨天（22日）同德国联邦议院经济与能源委员会举行“云交流会”，来自德国联邦议院六个主要党团的15名议员出席活动。

吴恳介绍了不久前中国全国人大会议表决通过的“十四五”规划和2035年远景目标纲要，指出该纲要立足于中国进入“全面建设社会主义现代化国家”新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，加快构建“双循环”新发展格局，为中国未来5至15年发展确定了总路线图。

吴恳表示，“十四五”规划纲要有五大特点：一是重质轻速，不预设GDP增速目标；二是民生优先，扎实推动共同富裕；三是扩大内需，实现国内国际双循环互促共进；四是创新驱动，更加重视数字化发展；五是绿色发展，围绕“碳达峰、碳中和”目标细化任务。

吴恳强调，2025年的中国将更富创新、更有效率、更可持续、更加开放，成为德国和欧洲更好的合作伙伴，而非制度性对手。中德两国经济高度互补、利益深度交融，中德合作在“十四五”时期还将释放出巨大潜力。

“尤其是已谈成的《中欧投资协定》一旦批准生效，将为德国企业在中国市场开辟更大发展空间，为中德经贸合作注入强劲动力。”