李克强：中国今年实际经济增速可能高于6%

中国国务院总理李克强昨晚在人民大会堂以视频方式会见出席中国发展高层论坛2021年年会的境外代表时说，中国今年经济增速可能会高于6%的预期目标，政府将寻求经济平稳增长和增加就业。

根据中国政府网报道，李克强在回答关于中国经济增速与质量关系的提问时说，把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展的基础，也是考虑同明年、后年的目标平稳衔接。

李克强指出，“6%以上并不低了，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。我们不是在定计划，是引导预期”。

他指出，中国经济在保持平稳增长的同时，要努力提质增效，这就需要有比较充分的就业、持续增长的居民收入、不断改善的生态环境，促进经济结构进一步优化、劳动生产率持续提升。

今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。总之，“我们需要平衡好增长、收入、就业之间的关系，也不能以高耗能、高污染来换取经济增长”。

与此同时，还要努力提高市场主体的活跃度和效益，持续推动城镇化进程，释放巨大的内需潜力，增强消费对拉动经济的作用。

另据彭博社报道，中国发展高层论坛是由中国政府组织的高层会议，参加此次会议的境外代表包括特斯拉的马斯克、桥水的戴利奥（Ray Dalio）和瑞信的戈特斯坦（Thomas Gottstein）等。

