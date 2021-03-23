深圳女子整容后智力降至婴儿水平

中国深圳市一名女子整容失败后，出现惊恐、尖叫、记忆缺失等症状，智力仅相当于一岁多的小孩子。深圳市南山区卫生健康局已对涉事机构和医生进行了立案查处。

据《环球时报》报道，卫生健康局3月21日通报，已于去年5月对涉事机构和医生进行了立案查处，但患者家属与该医疗美容机构多次商议，但尚未达成一致意见。卫健局将会再次搭建沟通协商平台进行调解。

据第一现场3月17日报道，去年5月深圳31岁女子小丽在南山区松坪山盛力会医疗美容门诊部做眼睑修复、隆鼻等整形手术。在进行眼睑修复手术局部麻醉时，小丽的心脏出现了骤停的情况，随后被送往宝安人民医院抢救。

小丽父亲透露，小丽在宝安人民医院重症科救治了16天转到普通病房，目前时常会出现惊恐、尖叫、记忆缺失等症状，智力仅相当于一岁多的小孩子。

南山区卫监所稽查科说，事发后他们第一时间介入调查，盛力会医疗美容门诊部机构证照合格，当天小丽在机构行眼睑修复手术，医生对其眼睑做局部麻醉时，心脏骤停，门诊部也进行了抢救，但抢救记录不规范，当时已对盛力会做出处罚。为小丽做手术的两个医生有行医资质，其中一名医生是外国医生，有证照，但未通过中国美容主诊医生备案。

稽查科负责人称，结合这家整形机构的这次事故，他们已于今年1月对该机构进行了处罚：罚款20000元（人民币，下同，4123.3新元），停业一个月；当事医生罚款5000元，停业六个月。

稽查科负责人说，对涉事机构的处理是依法依规的，如果受害者家属对处罚有异议，可以向上级部门反映。他还建议小丽的家属去做事故鉴定明确责任，这样更有利于协商赔偿问题。

值得一提的是，小丽的身体情况此前已申请第三方机构做了鉴定，结果是六级伤残。稽查科说，目前，当事双方都未申请医疗事故鉴定，建议他们去做事故鉴定，明确责任，更有利于协商赔偿等问题。