台湾F-16V接装典礼受战机失事影响暂停

台湾F-5E两驾战机昨天下午双双坠海，造成一人死亡一人失踪；台湾空军总部下令战机停飞天安特检三天，嘉义基地原定下周二（30日）上午举行的F-16V战机接装典礼暂停。

根据联合新闻网报道，发生坠机事故前，空军嘉义基地积极准备接装仪式，已演练多次地面校阅及空中分列式，昨天还有AT3雷虎小组飞行预演，原订邀请台湾总统蔡英文参加接装典礼见证。

事故发生后，空总下令暂停接装典礼，嘉义基地救护队投入搜救，F16战机停飞特检。

空军嘉义基地四联队持续进行构改的F-16V战机接装，台湾空军参谋长黄志伟此前在立法院透露，已接装42架F-16V，并将举行接装仪式，30日在嘉义举行F-16V接装典礼，将邀蔡英文见证。

台湾现役141架F-16 block20战机，借“凤展专案”升级“F-16V”战机，驻守嘉义的空军四联队已接装42架F-16V战机，空军四联队成为首支全采用F-16V战机作战队，构改后的F-16V战机已担负战备任务，“它看的更远，也打的更远”。

根据台湾国防部规划，F-16 block20战机的“凤展计划”将在2023年完成，届时台湾既有141架同型机将全数升级为“F-16V”战机，包括性能、雷达、挂载弹种等都会获得提升。

