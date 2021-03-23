消息：神州租车拟重返美元债市场

据悉中国最大租车运营商神州租车正计划重返美元债市场。自去年4月与其曾有千丝万缕联系的瑞幸咖啡爆出财务造假丑闻后，这将是神州汽车首次测试资本市场对其的信心。

据彭博社报道，知情人士透露，神州租车拟自3月23日起举行美元债投资者会议。发行人聘请中金公司、高盛和摩根大通为联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行，信银国际为联席经办行。在香港交易所的公告称，本金总额、发行价格和利率将通过簿记建档决定。

根据彭博数据，神州租车2022年将到期的美元债券已反弹至每1美元约99.3美分，去年4月曾大跌至约35美分历史低点。该笔美元债当前收益率约在9.6%。

在经历瑞幸丑闻与疫情冲击后，神州租车的股权已经换手、试图重新出发。南韩最大的私募股权公司MBK Partners去年11月宣布入主神州租车，根据最新年报，MBK已为控股股东。

将神州租车列为正向观察名单的标普在周二的报告中称，如果债券发行成功，将助力其重新疏通与资本市场的连接，运营正常化。

神州租车2020年全年净亏损41.6亿元人民币（8.57亿新元），上年同期利润3080万元人民币。

与神州租车曾为同一位董事长所治理的瑞幸咖啡在今年稍早于纽约申请了破产保护，并在本月与4.6亿美元可转换债券的多数投资者达成重组协议。点击浏览近期公司动向。