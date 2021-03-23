林郑：改革选举制度可为“病后”香港重建基础

香港行政长官林郑月娥表示，近日中央落实改革香港选举制度的决定，有助堵塞选举制度漏洞，确保政治安全，决定的核心是重整选举委员会，令有关机关更具代表性及符合香港现况，维护整体利益，相信可为“病后”的香港重建基础，重新注入能量，抵御外部势力之余能站稳阵脚。

根据香港电台报道，林郑月娥出席一个经济峰会时表示，香港要在疫情恢复元气及重新出发，需要找到“病源”，她认为在于香港未全面落实一国两制。她说，虽然香港在一国两制下回归中国，整体属于成功，但实行当中仍有不少弊处及漏洞，有需要改善。

林郑月娥说，中央看得出香港未能全面落实一国两制，过去保持包容及理解的态度，不过她指，过去有很多人身处重要位置，一直对完善一国两制“视而不见”或者“见而不理”，积累愈来愈大的问题，她认为经过2019年的反修例风波，香港不能再视而不见，中央亦对此忍无可忍。

林郑月娥认为，香港未能坚持“一国”原则，因此出现港独自决，亦未能维护国家主权安全和发展利益。她问，为何香港作为中国不可分离的一部分，在过去20多年一直忍受自身成为国家安全的缺口，并任由外部势力在港“兴风作浪”，危害国家安全。她亦反问为何中央及全国人大常委会，按照宪法同基本法为香港解决问题，包括解释基本法，会成为社会禁忌。

她表示，中央完善一国两制的工作在过去18个月逐步进行，中央亦按宪法权力，为香港制定国安法，填补国家安全缺口，恢复社会稳定，亦解决立法会因疫情押后而出现的真空期。

此外，对于中央“十四五”规划涉及香港发展的500多字中，提出香港要发展四个传统中心及四个新兴中心，林郑认为香港未来生机勃勃。但是她也说，规划导言同时指出，香港要加强宪法、基本法及国情教育，亦要增强市民的国家意识及爱国精神。如果有良好基础和政策措施，但民心不回归，有人仍然抗拒中央、破坏陆港关系，甚至抹黑与中央有关的事，恐怕再多生机亦难以发挥和落实。

林郑强调，当香港政制稳定下来、治安重回正轨，要珍惜机遇，将精力聚焦发展，否则将应验国家主席习近平在回归20周年访港时发表讲话中的“苏州过后无艇搭”。

林郑月娥还提到，香港社会要真正复原，需要“养份”支持，她认为政府投入的“养份”一点都不差，当中包括固有的法治传统优势、基本法保障下的司法独立、香港的国际联系及英语环境，以及金融监管制度、开放自由的经济和社会等。

